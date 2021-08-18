Düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi 0:00 / 0:00

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti.

Bakan Koca, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75'in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 31'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65'in üzerine çıkan Şırnak'ın Kovid-19 Risk Haritası'ndaki renginin turuncudan sarıya döndüğünü kaydetti.

ARDAHAN'DA "DÜŞÜK RİSKLİ İL" SEVİNCİ

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, kentte ilk doz aşıda yüzde 75'e ulaşılmasına ilişkin, "Vatandaşımız bize destek olsun yeter ki. İstenince bu güzel sonucu elde edebiliyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz." dedi.

Özdemir, AA'ya yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını duyurduğunu söyledi.

Özdemir, ancak söz konusu durumun kentte rehavete sebebiyet vermemesi gerektiğine işaret ederek Ardahan'da hedeflerin aşısız kimseyi bırakmamak olduğunu vurguladı. Aynı hız ve aynı performans ile çalışmaları sürdüreceklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız bize destek olsun yeter ki. İstenince bu güzel sonucu elde edebiliyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Tek gayemiz Ardahan'da sıfır vaka. Çocuklarımız okullarına gitsin, bizler normal hayata dönelim. Bunu istiyoruz. Bu sonuç tabii hakkımızdır. Bu da ancak bu şekilde olur, yani herkesin üzerine düşeni yapmasıyla olur. Maske, mesafe ve temizliğin yanı sıra aşımızı olacağız."

Özdemir, söz konusu sonuca ulaşmada emeği olan Vali Hüseyin Öner, sağlık personeli ve diğer kurumlara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.