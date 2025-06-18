Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 37 bin hekim dışı personel alımı için süreç devam ediyor. Bakanlık ilk etapa 15.342’si sözleşmeli personel, 3.658’i sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirdi. Akabinde ise gözler ikinci etaba çevrildi. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağını ve kadro dağılımının nasıl olacağını sorguluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru-tercih kılavuzu yayımlandı mı, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, ayrıntılar.