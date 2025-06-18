Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı bünyesine 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. İlk aşamada 19 bin personel alımı yapıldı. Şimdi ise gözler ikinci etaba çevrildi. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri, genel ve özel başvuru şartları ile kadro branş dağılımı araştırılmaya başlandı. Başvuru ve tercih kılavuzu için ÖSYM duyuruları yakın takibe alındı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı, şartları neler, kadro dağılımı belli mi? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımında son durum...
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 37 bin hekim dışı personel alımı için süreç devam ediyor. Bakanlık ilk etapa 15.342’si sözleşmeli personel, 3.658’i sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin personel alımı gerçekleştirdi. Akabinde ise gözler ikinci etaba çevrildi. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağını ve kadro dağılımının nasıl olacağını sorguluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru-tercih kılavuzu yayımlandı mı, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte, ayrıntılar.
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları için henüz net bir tarih verilmedi.
Ancak Bakan Memişoğlu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2. etap personel alımının Eylül ayında başlayacağını söylemişti.
Başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizde yer verilecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül ayında yayımlanması bekleniyor.
ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları kadro branş dağılımı ve diğer detaylar belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro branş dağılımı ve diğer detaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile belli olacak.
Mayıs ayında yapılan ilk etap 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı şöyleydi:
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273