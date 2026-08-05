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        Haberler Sağlık 34 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler

        34 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler

        Adıyaman'da yaşayan Abuzer (71) ve Zeynep Yıldırım (59) çifti, evlerini satıp tüp bebek tedavisi ile 34 yıl sonra ikiz çocuk sahibi oldu. Yıldırım çifti, şimdi 6 yaşında olan kızları Tekbir Gül ve Havva Gül ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiler

        Adıyaman'da yaşayan Abuzer (71) ve Zeynep Yıldırım (59) çifti, evlerini satıp tüp bebek tedavisi ile 34 yıl sonra ikiz çocuk sahibi oldu. Yıldırım çifti, şimdi 6 yaşında olan kızları Tekbir Gül ve Havva Gül ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

        ANNE VE BABA OLMAK İÇİN YILLARCA ÇABALADILAR

        Abuzer ve Zeynep Yıldırım, 40 yıl önce Adıyaman'da dünya evine girdi. Evliliklerinin ilk yıllarında iki kez hamile kalan Zeynep Yıldırım, çocuklarını anne karnında kaybetti. Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Yıldırım çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü.

        Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Yıldırım çifti, 34 yılın ardından anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. 6 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan Yıldırım çifti kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi.

        HAYALLERİ OLAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

        Doktor ve polis olmak isteyen ikizler, öğretmenlerine Anıtkabir'i ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ailelerinin maddi imkanı olmayan ikizlerin öğretmeni Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Bulut ile iletişime geçti. Zeynep Bulut, Adıyaman’a gelip aileyi ziyaret etti. Ardından dernek, Abuzer ve Zeynep Yıldırım çifti ile kızlarını Ankara'ya götürdü. Aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Tekbir Gül ve Havva Gül'ün sevinçleri, sanal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü.

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