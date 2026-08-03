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        Haberler Sağlık Dubai’deki tedavisi tamamlandı! DMD hastası Kuzey’e balonlu doğum günü sürprizi

        Dubai’deki tedavisi tamamlandı! DMD hastası Kuzey’e balonlu doğum günü sürprizi

        Diyarbakır'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Kuzey Tanrıöver (5), yardım kampanyasının tamamlanmasıyla tedavi için gittiği Dubai'den sağlığına kavuşarak Bursa'ya döndü. Kuzey'in 15 Temmuz'daki doğum günü de gecikmeli olarak kutlandı. Kutlamada rengarenk balonlar Kuzey için gökyüzüne bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dubai'deki tedavisi tamamlandı! Balonlar Kuzey için uçtu

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Armağan Tanrıöver (34) ile sınıf öğretmeni Betül Tanrıöver’in (32) tek çocukları olan Kuzey’e, henüz 2 yaşındayken bacağındaki kasılma şikayetleriyle götürüldüğü hastanede Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konuldu.

        İlerleyici kas kaybına yol açan bu ölümcül hastalıkla mücadele etmek ve çocuklarının sağlığına kavuşmasını sağlamak isteyen aile, yurt dışında uygulanan gen tedavisi için hukuk ve umut mücadelesi başlattı. Gerekli olan 100 milyon TL'nin toplanabilmesi amacıyla aile, Diyarbakır Valiliği'nin izniyle geniş kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı.

        Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve duyarlı vatandaşların desteğiyle kampanya kısa sürede tamamlandı. Kampanyanın sonuçlanmasının ardından Dubai'ye giden Kuzey Tanrıöver, burada da başarılı bir tedavi süreci geçirdi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından ailesiyle Bursa’ya dönen Kuzey, yeni hayatına ‘merhaba’ dedi.

        Sağlığına kavuşup Bursa’ya dönen Kuzey’in 15 Temmuz’daki doğum günü, tedavi süreci nedeniyle gecikmeli olarak kutlandı. Kutlamada Kuzey için gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı.

        "SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YAŞAMINI DEVAM ETTİRİYOR"

        Oğlunun tedavi sürecini ve yaşadıkları mutluluğu anlatan Armağan Tanrıöver, “Oğlumuz DMD kas hastası. Biz hastalığı 2 yaşındayken öğrenmiştik. Kampanya sürecimiz oldu. 4 yaşını biraz geçkinken ilacını aldı. Şu anda Kuzey 5 yaşında ve çok sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirmeye devam ediyor. Öğrendiğimizde 2 yaşındaydı. O zaman henüz bir tedavisi yoktu. Tedavi onaylandıktan sonra biz de yardım kampanyası başlattık. Kampanyanın bitmesi 2 seneyi birazcık geçti. Ondan sonra da ilacını alıp, Türkiye’ye geri döndük. Kampanyamızdaki gönüllüler, destek olanlar, şehrin ileri gelenleri, belediye başkanlarımız vardı. Yanımızda oldular, bu sevinçli günümüzde bizle mutluluğumuzu paylaştılar. Hem doğum günü vesilesiyle hem de bu sürecin mutlu bir şekilde tamamlandığını herkese duyurmak adına bir balon uçurma, bir doğum günü partisi yaptık” dedi.

        "HAYATA ÇOK DAHA FARKLI BİR GÖZLE BAKIYORUZ"

        Oğullarının hastalığıyla birlikte hayata bakış açılarının değiştiğini söyleyen Betül Tanrıöver ise yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle anlattı: “Bu mücadeleden sonra Dubai’de tedavisini aldık. Yaklaşık 4,5 ay süren bir süreçti. Sonrasında ilacını alarak sağlıklı bir şekilde Türkiye’ye geri döndük. Çok mutluyum. Gerçekten bir anne olarak beni zaten çok iyi anlayacaklardır. Gerçi anne olmaya da gerek yok, vicdanlı bir şekilde düşünüldüğünde insan buna dayanamıyor. Ve böyle bir süreci atlattıktan sonra hayata çok daha farklı bir gözle bakıyor. Kuzey şu anda artık ilacına kavuştu. Sağlıklı bir şekilde arkadaşlarıyla parka çıkabiliyor, oyununu oynayabiliyor. Ama tabii ki şöyle bir durum var; biz yine de her ihtimale karşı yine önlemlerimizi alıyoruz, daha dikkatli davranması için uyarıyoruz, ona göre yine bir hayat sürüyoruz. Yine fizik tedavisi devam ediyor, yüzmeye devam ediyor. Ama bunun dışında sağlık olarak çok şükür diyelim, gayet şu an her şey yolunda.”

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