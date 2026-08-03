Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Hava üflediği bebeği kafa travması geçirdi

        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Hava üflediği bebeği kafa travması geçirdi

        Florida'da bir baba, eğlenceli olacağını düşündüğünü iddia ederek yaprak üfleme makinesiyle bebeğine hava attı, sarsıntı nedeniyle oluşan künt travma bebeğin ölümüne yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 17:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü

        Florida'da, bebeğinin üzerinde yaprak üfleme makinesi kullanmanın eğlenceli olacağını itiraf ettiği iddia edilen bir baba, cinayetle suçlandı.

        New York Post'un haberine göre, 38 yaşındaki James Westervelt, altı aylık bebeğinin hastanede hayatını kaybetmesinden iki yıl sonra birinci derece cinayetle suçlandı.

        YAPRAK ÜFLEME MAKİNASI BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

        Polis, olay gerçekleştiğinde çocuğun henüz iki aylık olduğunu ve Westervelt'in gülmek amacıyla yaprak üfleme makinesinden çocuğa karşı hava üflediğini belirtti.

        Bebek yaşam desteğine bağlandı ancak Ağustos 2024'te hayatını kaybetti. Habere göre, ölüm nedeni, sarsıntı nedeniyle oluşan künt travma oldu.

        BEBEĞİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN BABA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

        Ölümcül olaydan kaynaklanan çocuk istismarı suçlamalarıyla daha önce de karşı karşıya kalan Westervelt, Marion County'de gözaltında. Eylül ayında tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.

        Daha önce mayıs ayında metamfetamin ve uyuşturucu aparatları bulundurmaktan suçlanan adamın, bu suçlamalarla ilgili bir sonraki duruşma tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı