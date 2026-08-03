Florida'da, bebeğinin üzerinde yaprak üfleme makinesi kullanmanın eğlenceli olacağını itiraf ettiği iddia edilen bir baba, cinayetle suçlandı.

New York Post'un haberine göre, 38 yaşındaki James Westervelt, altı aylık bebeğinin hastanede hayatını kaybetmesinden iki yıl sonra birinci derece cinayetle suçlandı.

YAPRAK ÜFLEME MAKİNASI BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

Polis, olay gerçekleştiğinde çocuğun henüz iki aylık olduğunu ve Westervelt'in gülmek amacıyla yaprak üfleme makinesinden çocuğa karşı hava üflediğini belirtti.

Bebek yaşam desteğine bağlandı ancak Ağustos 2024'te hayatını kaybetti. Habere göre, ölüm nedeni, sarsıntı nedeniyle oluşan künt travma oldu.

BEBEĞİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN BABA YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Ölümcül olaydan kaynaklanan çocuk istismarı suçlamalarıyla daha önce de karşı karşıya kalan Westervelt, Marion County'de gözaltında. Eylül ayında tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Daha önce mayıs ayında metamfetamin ve uyuşturucu aparatları bulundurmaktan suçlanan adamın, bu suçlamalarla ilgili bir sonraki duruşma tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi.