Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en ölümcül seviyesine ulaştı

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını ülke tarihinin en ölümcül seviyesine ulaştı

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2 bin 325 kişinin hayatını kaybettiği son Ebola salgını, daha öncekiler arasında en ölümcülü olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 14:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ebola salgını o ülke tarihinin en ölümcül seviyesine ulaştı

        KDC Sağlık Bakanlığınca açıklanan son verilere göre, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 945 doğrulanmış vaka tespit edildi.

        Toplam 2 bin 325 kişinin hayatını kaybettiği salgında ölüm oranı yüzde 47 olarak kaydedildi.

        Mevcut can kaybı, ülkenin doğusunda 2018-2020'de 2 bin 299 kişinin yaşamını yitirdiği Ebola salgınını geride bıraktı.

        15 Mayıs'ta resmen ilan edilen ve Ebola varyantı Bundibugyo virüsünün yol açtığı salgın, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele, Tshopo ve Bas-Uele olmak üzere 6 eyaletin 55 bölgesine yayıldı.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bu salgının öncekilerden daha hızlı yayıldığını belirtmişti.

        Ghebreyesus, bu yayılım hızının sürmesi halinde salgının, 2014-2017 döneminde Batı Afrika'da 28 binden fazla kişinin enfekte olduğu tarihin en büyük Ebola salgınını aşabileceği uyarısında bulunmuştu.

        REKLAM

        EBOLA AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU

        Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

        KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için virüse adı verilmişti.

        Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

        KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

        Sağlık yetkililerine göre mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi