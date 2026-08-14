Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İdris Kuzu, kontrolsüz şekilde yüksek doz D vitamini kullanmanın yanlış olduğunu, bunun, kanda kalsiyum yüksekliği, böbrek taşı ve böbrek hasarı gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kuzu, yağda çözünen ve vücutta hormon benzeri görevler üstlenen D vitamininin en önemli kaynağının güneş ışınları olduğunu aktardı.

Kuzu, D vitamininin, güneşten gelen UVB ışınlarının ciltle temas etmesiyle vücutta sentezlendiğini, bazı besinlerden ve gerektiğinde takviyelerden de alınabildiğini kaydetti.

D vitamininin vücutta aktif hale geldikten sonra kalsiyum ve fosfor dengesinin düzenlenmesine, kemik ve diş sağlığının korunmasına ve kasların sağlıklı çalışmasına katkı sağladığına işaret eden Kuzu, aynı zamanda bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde de rol oynadığını anlattı.

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Kuzu, D vitamini eksikliğinin yalnızca kemik sağlığını etkileyen bir durum olmadığını, özellikle uzun süre devam eden eksikliğin çocuklarda raşitizme, erişkinlerde ise osteomalazi, kemik kaybı ve kırık riskinde artışa neden olabileceğini aktardı.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ UYARISI!

D vitamini düzeyinin düşük çıkması halinde kişiye özel bir tedavi planlanması gerektiğinin altını çizen Kuzu, yaş, kilo, kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve eşlik eden sağlık sorunlarının tedavi planında dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kuzu, günlük düşük doz takviyenin bazı kişilerde yeterli olabilirken, daha ileri eksikliklerde hekim kontrolünde yükleme tedavilerinin uygulanabileceğini belirterek, "Burada önemli olan, D vitamini düzeyini bir an önce yükseltmek amacıyla kontrolsüz şekilde yüksek doz kullanmamak. Çünkü D vitamini fazlalığı da sağlık açısından ciddi sonuçlara yol açabilir. Kanda kalsiyum yüksekliği, böbrek taşı ve böbrek hasarı gibi sorunlar görülebilir" ifadelerini kullandı.

D vitamini eksikliğinde güneş ışığı, beslenme ve gerektiğinde hekim kontrolünde uygulanan takviye tedavisinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Kuzu, şunları kaydetti: "D vitamini önemli bir vitamindir ancak mucize değildir. Eksikliği mutlaka değerlendirilmeli ve gerektiğinde tedavi edilmelidir. Bununla birlikte bilinçsiz ve yüksek doz kullanımından da kaçınılmalıdır. Sağlıklı D vitamini düzeylerine ulaşmanın en güvenli yolu, kişinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, düzenli takip, dengeli beslenme, uygun ve kontrollü güneşlenme ve gerektiğinde hekim önerisiyle kullanılan takviyelerin bir arada değerlendirilmesidir."