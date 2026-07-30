Mehmetçik, acil organ nakli bekleyen hasta için havalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait bir uçakla, acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Ordu'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Hayat kurtaran bu görevde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.