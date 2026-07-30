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        Haberler Sağlık Mehmetçik, acil organ nakli bekleyen hasta için havalandı

        Mehmetçik, acil organ nakli bekleyen hasta için havalandı

        Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaş için İstanbul'dan Ordu'ya kalp grefti ulaştırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        Mehmetçik, acil organ nakli bekleyen hasta için havalandı
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        Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait bir uçakla, acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için İstanbul'dan Ordu'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Hayat kurtaran bu görevde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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