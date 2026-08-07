Sağlık Bakanlığından hiperbarik oksijen tedavisi açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, HBOT'un özel olarak tasarlanmış basınç odalarında tümüyle basınç altına alınarak aralıklı şekilde yüzde 100 oksijen solunumu esasına dayanan bir tedavi yöntemi olduğu belirtildi.

Dokulara ulaşan oksijen miktarı artırılarak iyileşme sürecinin desteklendiği, birçok hastalık ve yaralanmanın tedavisinde etkin bir tedavi yaklaşımı sunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hiperbarik oksijen tedavisi dekompresyon hastalığı (vurgun), hava ve gaz embolisi (hava veya gaz kabarcıklarının damarları tıkaması), karbonmonoksit zehirlenmesi, gazlı kangren, ezilme yaralanmaları, yara iyileşmesinin geciktiği durumlar, termal yanıklar, ani işitme kaybı ve ani görme kaybı başta olmak üzere çok sayıda hastalık ve yaralanmanın tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır."

Diyabetik yaralar, cerrahi yaralar, atardamar ve toplardamar dolaşım bozukluğuna bağlı yaralar ile bası yaralarının (dekübit ülserleri) tedavisinde de hiperbarik oksijen tedavisinden yararlanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, hastalığın türüne ve hastanın klinik durumuna göre planlanan tedavinin, iyileşme sürecine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

"TEDAVİ ALANINDA UZMAN SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR"

Alanında uzman sağlık ekipleri tarafından yürütülen tedavi hizmetlerinin uygun endikasyona sahip hastalara modern tıbbi altyapı ve güvenli tedavi standartları çerçevesinde verildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde 2025'te, 1790'ı acil, 16 bin 193'ü diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 17 bin 983 hastaya hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmıştır. 2026'nın ilk altı ayında ise 1311'i acil, 8 bin 782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10 bin 93 hasta hiperbarik oksijen tedavisinden yararlanmıştır. Hiperbarik oksijen tedavisi sırasında hastanın yüksek basınç altında yüzde 100 oksijen soluması sayesinde kandaki oksijen miktarı önemli ölçüde artmaktadır. Böylece oksijenlenmesi yetersiz kalan dokular daha fazla oksijenle desteklenmekte, yara iyileşmesi hızlanmakta ve enfeksiyonla mücadeleye katkı sağlanmaktadır."

Açıklamada, tedavinin, uygun hastalarda doku hasarının azaltılmasına, iyileşme sürecinin hızlandırılmasına ve komplikasyon riskinin düşürülmesine destek olarak hastaların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunduğu, Bakanlığın hiperbarik oksijen tedavisi hizmetlerini ülke genelinde yaygınlaştırarak uygun endikasyona sahip hastaların bu tedaviye erişimini güçlendirmeye ve nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiği bildirildi.