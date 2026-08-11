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        Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

        Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği Resmi Gazate'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile sporcuların lisans işlemleri kapsamında sağlık raporu alma süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 04:25 Güncelleme:
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        Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği Resmi Gazete'de

        Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme kapsamında sporcu sağlığının korunmasını esas alan uygulamalar hayata geçirilecek. Sağlık değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir sağlık riski veya şüpheli bulgu tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve ileri tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla uzman hekime yönlendirilecek.

        DÜŞÜK RİSKLİ BRANŞLARDA LİSANS İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILACAK

        Belirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, e-Nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

        SPORCU SAĞLIK RAPORLARI 3 YIL GEÇERLİ OLABİLECEK

        Yönetmelik ile sporcu sağlık raporu, hekim tarafından daha kısa bir sürede kontrol muayenesi öngörülmezse düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl, sağlık durum belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabilecek.

        Kişinin beyanı üzerine veya spor faaliyetine katılım sağlanacak kurum ve kuruluş tarafından sağlık durumunda değişiklik olduğu tespit edildiğinde ve gerekçesi belirtilerek talep edilmesi halinde, bu süreler beklenmeden sporcu sağlık raporu veya sağlık durum belgesi yeniden düzenlenebilecek.

        ENGELLİ SPORCULAR İÇİN AYRICA SAĞLIK RAPORU ZORUNLULUĞU OLMAYACAK

        Düzenleme ile engelli sporcuların lisans işlemlerinde ayrıca sağlık raporu alma zorunluluğu olmayacak, engelli sporcular, mevcut sağlık kurulu raporları ile lisans işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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