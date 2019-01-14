6 | 17

Şahin Kendirci ise, Müslüm filminde oynadığı için çok mutlu olduğunu, sokaktan olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Bazı vatandaşlar bana artık Şahin Baba diye sesleniyor. Bu da beni mutlu ediyor. Benim ikizim komi olarak çalışıyor. Ben onunla aileme destek olduğu için çok gurur duyuyorum. Benim sesim güzel ama onun sesi güzel değil. O da çalışmayı çok seviyor. Bu işte iyi yerlere gelmek istiyor" dedi.