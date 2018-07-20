Sahte profesör Cüneyt Turan’ın Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan teknik takipler sırasında fark edilerek yakalandığı ortaya çıktı. Turan’ın Adnan Oktar grubundan üst düzey kişileri aradığı bu nedenle mali polisin dikkatini çektiği öğrenildi.
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran 2018 günü kendisini ‘Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Profesörü olarak tanıtan sahte profesör Cüneyt Turan’ı gözaltına aldı. Doktor olmadığı halde çok sayıda hastayı tedavi etmeye çalıştığı belirlenen sahte doktor Cüneyt Turan tutuklandı.
TEKNİK TAKİPLER SIRASINDA FARK EDİLMİŞ
Kendisini profesör doktor olarak tanıtarak hastaları yıllarca kandıran Cüneyt Turan’ın mali polis tarafından Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan teknik takipler sırasında fark edilerek yakalandığı ortaya çıktı.
ADNAN OKTAR’IN KANALINA ÇIKMIŞ
Mali polis, Adnan Oktar grubuna yönelik yaptığı teknik takipler sırasında grubun kapatılan A9 TV kanalına konuk olan kişileri de yakın takibe aldı. Oktar grubunun televizyon kanalına çıkarak kendisini ‘Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Profesörü olarak tanıtarak Cüneyt Turan böylece mali polisin takibine takıldı.
ADNAN OKTAR GRUBUNUN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİ ARAMIŞ
Sahte profesör Cüneyt Turan’ın Adnan Oktar grubunun üst düzey bazı yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptığı da belirlendi. Mali polis, Cüneyt Turan’ın gerçekten kim olduğunu incelemeye başladı.
Yapılan çalışmalarda Cüneyt Turan’ın sahte profesör olduğu tespit edildi. Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonun deşifre olmasını istemeyen mali polis, sahte profesöre ayrı bir operasyon düzenleyerek tutuklanmasını sağladı.
ADNAN OKTAR’IN PAHA BİÇİLEMEYEN TEVRATI MÜZEDE
Adnan Oktar grubuna ait birçok ev ve işyerinde yapılan aramalarda 6 kamyon dolusu eşyaya da incelenmek üzere el konuldu. El konulan eşyaların yüzde 60’lık bölümünün tarihi eser niteliğinde olduğu belirlendi. Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki evinde el konulan tarihi eser niteliğindeki 1 adet Tevrat müzeye teslim edildi. Uzmanlar tarihi Tevrat’ın ‘paha biçilemez’ niteliğinde olduğunu belirledi.
Adnan Oktar grubundan ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili çalışma İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.
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