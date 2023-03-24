Peki, sahurun önemi için İslamiyet ne diyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Hz. Muhammed oruç tutmadan önce sahur yapmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.

Hz. Muhammed tarafından bereket olarak nitelendirilen sahur yemeği, alimlere göre; kişiye dayanma gücü verdiği gibi madde manevi bereketle de ilişkilendirilmiştir. Sahura kalkan kişi seher vaktini uyanık geçirir ve bu vakitte ibadet edebilir. Bu durum tutulan orucun daha hayırlı olmasını sağladığı gibi kişinin orucu daha canlı ve istekli tutmasını sağlar.