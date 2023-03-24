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Sahur yapmadan oruç tutmayın! İşte sahur yapmanın önemi

Ramazan ayında tutulan orucun daha kolay ve daha sağlıklı olmasının sırrı sahur yapmaktan geçiyor. Sahur öğünü, kişiye ihtiyacı olan enerjiyi veriyor ve atlanması halinde birçok sağlık sorununun oluşmasına neden olabiliyor.

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  • Sahur yapmadan oruç tutmayın! Sahur yapmanın önemi nedir? Sahurun faydaları ve oruç tutmaya etkileri

    Ramazan ayının başlamasıyla evlerde sahur ve iftar telaşları başladı. 30 gün sürecek ibadet ayını sağlıklı ve kolay geçirmenin sırrı, sahur yapmaktan geçiyor.

    Oruç tutarken, uzun süre aç ve susuz kalacak kişilerin ertesi günü daha iyi geçirebilmesi için sahur öğününü atlamaması gerekiyor. Ramazan ayı sürecinde vücut zaten alışkın olduğu beslenme rutininin dışına çıktığı için metabolizma dengesizleşiyor ve yeni düzene alışmak birkaç günü alıyor.
  • Sahur yapmadan oruç tutmayın! Sahur yapmanın önemi nedir? Sahurun faydaları ve oruç tutmaya etkileri

    Özellikle, sahur gibi vücudun beslenebileceği iki öğünden biri de yapılmayınca bu durum gün içinde halsizlik, kan şekerinde düzensizlik, bayılma, ani tansiyon yükselmesi, sindirim zorlukları, mide ve bağırsaklarda gaz birikimi gibi durumların ortaya çıkmasına yol açabiliyor.
  • Sahur yapmadan oruç tutmayın! Sahur yapmanın önemi nedir? Sahurun faydaları ve oruç tutmaya etkileri

    Sahur öğünü, vücuda ertesi günü geçirebilecek gerekli enerjiyi sağlıyor ayrıca vücut bu sayede sıvı dengesini koruyor. Kişi, o anda kendini aç veya susamış hissetse bile sahur vaktinde tüketilen besinler gereken dengeyi sağlıyor.
  • Sahur yapmadan oruç tutmayın! Sahur yapmanın önemi nedir? Sahurun faydaları ve oruç tutmaya etkileri

    Peki, sahurun önemi için İslamiyet ne diyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Hz. Muhammed oruç tutmadan önce sahur yapmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.

    Hz. Muhammed tarafından bereket olarak nitelendirilen sahur yemeği, alimlere göre; kişiye dayanma gücü verdiği gibi madde manevi bereketle de ilişkilendirilmiştir. Sahura kalkan kişi seher vaktini uyanık geçirir ve bu vakitte ibadet edebilir. Bu durum tutulan orucun daha hayırlı olmasını sağladığı gibi kişinin orucu daha canlı ve istekli tutmasını sağlar.

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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