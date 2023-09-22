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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da çıkan yangın kontrol altında

        Sakarya'da çıkan yangın kontrol altında

        Sakarya Serdivan'da bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin yanındaki kauçuk fabrikasına, cami ve eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken alevlerden etkilenen alanlarda soğutma çalışması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 04:59 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:27
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        Sakarya'da korkutan yangın
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinde çıkan, yanındaki fabrika, cami ve eve sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

        ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜYEREK ÇEVREYE SIÇRADI

        D-100 karayolu Beşköprü mevkisinde faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, iş yerinin yanındaki fabrika, Beşköprü Merkez Camisi ve iki katlı eve sıçradı.

        BOŞALTILAN BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

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        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de bölgeyi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINDA ALDI

        Merkez ve ilçelerden gelen 50 personel, 17 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 7 su tankeriyle yapılan müdahale sonucu, yangın kontrol altına alındı.

        Ekipler, alevlerden etkilenen bölgede soğutma çalışma yaptı.

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