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        Motosikletli Yunus timleri ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 polis yaralandı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan 2 motosikletteki 4 Yunus polisi hafif şekilde yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 01:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 01:40
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        Motosikletli Yunus timleri ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 polis yaralandı
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan 2 motosikletteki 4 Yunus polisi hafif şekilde yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Mithatpaşa istikametine ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 05 DY 787 plakalı hafif ticari araç, devriye görevindeki Yunus polislerinin kullandığı 54 A 4836 ve 54 A 4838 plakalı motosikletler ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 polisten 3'ü sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i ise Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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