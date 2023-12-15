Sakarya'da park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çocuk ve hasta bezi yüklü 34 UE 9718 plakalı tırın şoförü M.T, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde bulunan dinlenme tesisinde mola verdi.

Dorseden duman yükseldiğini gören tesisteki şoförler, M.T'ye ulaşamayınca camını kırıp girdikleri çekiciyi tırdan ayırdı.

Aracının yanına gelen M.T. ile çevredekiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle dorse ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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