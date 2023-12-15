Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İsrail, Gazze Şeridinde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin yaşadığı okulu hedef aldı - En Son Haberler

        İsrail, Gazze Şeridinde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin yaşadığı okulu hedef aldı

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin yaşadığı bir okulu hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 21:44 Güncelleme: 15.12.2023 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail'e ait topçu birlikleri, saldırılardan kaçarak yüzlerce Filistinlinin sığındığı, Han Yunus kentinde Hayfa Okulunu bombaladı.

        Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail savaş uçaklarının ayrıca Refah kentinde de bazı evleri bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

        LÜBNAN'DAKİ HİZBULLAH'A HAVA SALDIRISI

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "askeri hedeflere" helikopter ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopter ve hava kuvvetlerine ait İHA'lar ile gerçekleştirilen saldırıda, "İsrail'in kuzeyine roket saldırısı için kullanılan bir alan ve askeri bölge dahil çok sayıda Hizbullah hedefine yönelik operasyon yapıldığı" belirtildi.

        Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik saldırının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunun üzerine söz konusu saldırının düzenlendiği ifade edildi.

        Öte yandan, İsrail ordusu ülkenin kuzeyinde "düzenli ve yedek" kuvvetlerin etkinliğinin artırılacağı bilgisini verdi.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

        Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gazze
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk kez bir Türk uzaya gidecek
        İlk kez bir Türk uzaya gidecek
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...