Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da önüne düştüğü TIR'ın altında kalan kadın hayatını kaybetti

        Bursa'da önüne düştüğü TIR'ın altında kalan kadın hayatını kaybetti

        Bursa'da TIR'ın önüne düşen kadın, aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 22:05 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önüne düştüğü TIR'ın altında kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi yakınlarındaki bir arsada yürüyen Nebiye Avcı (64), dengesini kaybederek sürücüsünün hareket ettirmeye hazırlandığı TIR'ın önüne düştü.

        Şoför C.Y. aracı hareket ettirince Avcı,TIR'ın altında kaldı. TIR'ın sarsılmasıyla aracı durduran C.Y, kadının tırın altında olduğunu görerek sağlık ekiplerine haber verdi.

        Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        REKLAM

        Avcı'nın cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. C.Y, gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        İsrail okulu hedef aldı! Çok sayıda ölü var
        İlk kez bir Türk uzaya gidecek
        İlk kez bir Türk uzaya gidecek
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...