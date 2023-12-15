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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Borussia Dortmund'da ilk hedef Ferdi Kadıoğlu! - Fenerbahçe Haberleri

        Borussia Dortmund'da ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!

        Kadrosuna sol bek takviyesi yapmak isteyen Alman devi Borussia Dortmund ilk hedef olarak Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 19:32 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:32
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        Sezon başında takımdan Raphael Guerreiro'yu, Bayern Münih'e kaptıran ve sezon başında sol bek bölgesinde sıkıntılar yaşayan Borussia Dortmund gözünü Türkiye'ye çevirdi.

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        Almanya'dan 'bvbwld' sitesinde çıkan habere göre Borussia Dortmund gözünü Real Madrid forması giyen Fran Garcia, Chelsea forması giyen Ian Maatsen ve Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'na çevirdi.

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        Haberde yalnızca Ferdi Kadıoğlu'nun hem Edin Terzic'in istediği tipte bir oyuncu olduğu hem de maliyet olarak daha uyguna gelebileceği ve bu sebepten dolayı listenin başını çektiği ifade edildi.

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        Borussia Dortmund'da, Thomas Meunier, Marius Wolf ve Mateu Morey'nin sözleşmelerinin sezon sonu sona ermesinden dolayı ve Ramy Bensebaini'nin Afrika Uluslar Kupası'nda yer almasından dolayı bu transferin kış transfer döneminde yapılması da planlanıyor.

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        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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