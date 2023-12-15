Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek

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Bunun Türkiye için gurur verici olduğunu anlatan Çakır, "Üç öğrencimiz tarafından hazırlanan proje, uzay yolcularının uygulayacağı deneyler arasında yer aldı. Arıların ürettiği propolis maddesinin koruyucu özelliği uzayda test edilecek. Türkiye çapında bu projenin birinci olması ve uzaya gidecek projeler arasında yer alması ayrıca gurur verici." dedi. Fotoğraf: DHA

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PROPOLİS UZAYDA TEST EDİLECEK Projenin bilim dünyasına katkı sağlayacağını belirten Çakır, şunları kaydetti: "Propolisin koruyucu özelliğini biliyoruz. Bunun yer çekiminin daha farklı olduğu ortamda etkisinin nasıl olacağı şeklinde bilimsel araştırma yapılacak. Biz de bu araştırmanın sonucunu merakla bekliyoruz. Çocuklarımızın başarısıyla gurur duyuyoruz. Fotoğraf: DHA