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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi: Jasikevicius galibiyetle başladı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi: Jasikevicius galibiyetle başladı!

        EuroLeague'de Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı AS Monaco'yu 86-74 skorla yendi. Sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkan başantrenör Sarunas Jasikevicius ilk galibiyetini almış oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 22:57 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:57
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        THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını 86-74 yenerek yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

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        Yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la ilk maçına çıkan sarı-lacivertli takımda, taraftarlar Litvanyalı hocaya maçtan önce yoğun tezahüratta bulundu.

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        Müsabakanın ilk çeyreğinde pota altında daha etkili olan Fenerbahçe Beko, buna karşın hızlı hücumlarda potasında sayıyı görünce ilk 4 dakika 10-10'luk eşitlikle geçildi. Wilbekin'in 3 sayılık atışı ve ardından Hayes-Davis'in basketiyle farkı 5'e çıkaran sarı-lacivertliler, ardından potasında basketi görerek televizyon molasına 15-12'lik üstünlükle girdi.

        Televizyon molasının ardından Sertaç Şanlı'nın basketiyle skor 17-12'ye gelirken, ilk 5'te parkeye çıkan bütün oyuncular da sayı atmış oldu. Çeyreğin kalanında Yam Madar ve Dorsey'in sayılarına karşılık Monaco serbest atışlarla sayı bulurken, bu periyot 24-21 sona erdi.

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        İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko, savunma ribaundlarını da kazanarak farkı açtı. Sarı-lacivertliler devrenin bitimine 4 dakika kala farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 40-30. Monaco'da James, bu periyodun son bölümünde üst üste bulduğu sayılarla farkı eriten isim oldu. Takımlar soyunma odasına 46-45'lik skorla gitti.

        İkinci devre karşılıklı top kayıplarıyla başladı. Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis ve Calathes'in sayıları farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 54-49. Hayes-Davis, bu periyotta 11. sayısını atarak Fenerbahçe Beko'da çift hanelere ulaşan ilk isim oldu.

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        Sert savunma yaparak rakibine çok fazla atış şansı tanımayan sarı-lacivertli takım, hücum fırsatlarını da değerlendirerek bu çeyreği maçtaki en yüksek farka ulaşarak tamamladı: 68-57.

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        Müsabakanın son çeyreğinde iki takım da birçok hücumdan boş döndü. Bu periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde Fenerbahçe Beko 7 sayı bulurken, AS Monaco ise 8 sayı elde etti: 75-65.

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        Kalan sürede sarı-lacivertli ekipte Guduric, Wilbekin ve Sertaç Şanlı'nın sayıları farkı 12 sayıya kadar yükseltti: 82-70. Sarı-lacivertliler farkı mücadele sonuna koruyarak parkeden 86-74 galip ayrıldı.

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        Fenerbahçe Beko bu sonuçla 14. maçında 7. galibiyetine imza atarken, AS Monaco ise 6. yenilgisini aldı.

        Sarı-lacivertli takım bir sonraki karşılaşmada Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

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