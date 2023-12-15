Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi: Jasikevicius galibiyetle başladı!

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İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko, savunma ribaundlarını da kazanarak farkı açtı. Sarı-lacivertliler devrenin bitimine 4 dakika kala farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 40-30. Monaco'da James, bu periyodun son bölümünde üst üste bulduğu sayılarla farkı eriten isim oldu. Takımlar soyunma odasına 46-45'lik skorla gitti. İkinci devre karşılıklı top kayıplarıyla başladı. Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis ve Calathes'in sayıları farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 54-49. Hayes-Davis, bu periyotta 11. sayısını atarak Fenerbahçe Beko'da çift hanelere ulaşan ilk isim oldu.

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Sert savunma yaparak rakibine çok fazla atış şansı tanımayan sarı-lacivertli takım, hücum fırsatlarını da değerlendirerek bu çeyreği maçtaki en yüksek farka ulaşarak tamamladı: 68-57.