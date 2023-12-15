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        Haberler Dünya Avrupa Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki

        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki

        Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "tüm Karadeniz'in Rus olduğu" yönündeki yorumunu, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerini hedef alan "emperyal heves" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 23:09 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:11
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        Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
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        Bulgaristan Başbakanı Denkov, AB Konseyi ve AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de, Putin'in Karadeniz'e ilişkin değerlendirmeleri konusunda gazetecilere açıklamada bulundu.

        BULGARİSTAN BAŞBAKANI DENKOV: EMPERYAL HEVES KOKUSU

        Başbakan Denkov, "Önceki yıllarda Rus tarafı, emperyal heves kokusu veren demeçler verdi. Bu emperyal hevesler, bazıları AB üyesi olmak üzere şu an mevcudiyetteki çoğu ülkeyi hedef alıyor. Öte yandan, bu sözlere dikkat etmeliyiz çünkü ilk başta yalnızca demeç gibi görünse de bazıları eylem planına dönüşebilir." ifadesini kullandı.

        Putin, dün düzenlenen ve ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayınlanan yıllık basın toplantısında, "93 Harbi" olarak da bilinen (1877-1878) Osmanlı-Rus Savaşı'na gönderme yaparak, "Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında tüm Karadeniz Ruslaşmıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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