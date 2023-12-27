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        Sakarya'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:54
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        Sakarya'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yol kontrolü yaparken 3 aracı durdurdu.

        Araçlardaki aramalarda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İnsan kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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