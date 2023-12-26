Sakarya'da 2 araçta 46 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da durdurulan iki araçta toplam 46 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen panelvan, Anadolu Otoyolu'nun Arifiye kesiminde durduruldu.

Araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, saksıda toprağın altına zulalanmış paketlerde 5 kilo 600 gram skunk bulundu. Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında Bingöl'den kargo firmasıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının tespit edilmesi üzerine Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonda, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 41 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Bu olaya ilişkin İstanbul ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 2 zanlı yakalandı.

Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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