Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Ortağını kamyonette başından vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

        SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde ortağı Selahaddin Dayıcık´ı (42) kamyonetin içerisinde başından tabancayla vurarak öldüren Furkan Bayrak (23) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:37 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortağını kamyonette başından vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde ortağı Selahaddin Dayıcık´ı (42) kamyonetin içerisinde başından tabancayla vurarak öldüren Furkan Bayrak (23) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 01 BF 637 plakalı kamyonetin içerisinde bulunan Selahaddin Dayıcık, ortağı olan Furkan Bayrak tarafından aracın içerisinde tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından Dayıcık´ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna, ardından da Korucuk Devlet Hastanesi Ön Otopsi Merkezine kaldırıldı.

        İş ortağını öldüren Furkan Bayrak, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bayrak ile Dayıcık´ın bahçe çit işleri yaptıkları öğrenildi. Bayrak, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT terör hedeflerini vurdu
        MİT terör hedeflerini vurdu
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da kadın girişimciler el emeği ürünlerini fuarda satarak gelir kaza...
        Sakarya'da kadın girişimciler el emeği ürünlerini fuarda satarak gelir kaza...
        Kamyonette başından vurularak öldürüldü, eski ortağı gözaltına alındı
        Kamyonette başından vurularak öldürüldü, eski ortağı gözaltına alındı
        Sakarya'da iş ortağını öldürdüğü iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da iş ortağını öldürdüğü iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da ortağı tarafından kamyonetinde silahla başından vurulan kişi öld...
        Sakarya'da ortağı tarafından kamyonetinde silahla başından vurulan kişi öld...
        Sakaryaspor, Marmara derbisinde Kocaelispor karşısında üstünlüğünü sürdürdü
        Sakaryaspor, Marmara derbisinde Kocaelispor karşısında üstünlüğünü sürdürdü