Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kamyonette başından vurularak öldürüldü, eski ortağı gözaltına alındı

        SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde Selahattin Dayıcık, cadde üzerinde kamyonetinin içerisinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B.'yi, olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:54 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonette başından vurularak öldürüldü, eski ortağı gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde Selahattin Dayıcık, cadde üzerinde kamyonetinin içerisinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B.'yi, olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.

        Olay, gece saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki 01 BF 637 plakalı kamyonetin içerisinde hareketsiz duran sürücüyü gören vatandaşlar, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü koltuğunda oturan kişinin başından silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polisin incelemesinde de ölenin Selahattin Dayıcık olduğu tespit edildi. Selahattin Dayıcık´ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirenin Dayıcık'ın bir dönem ortak iş yaptığı Furkan B., olduğu tespit edildi. Furkan B. polis tarafından gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sakarya'da ortağı tarafından kamyonetinde silahla başından vurulan kişi öld...
        Sakarya'da ortağı tarafından kamyonetinde silahla başından vurulan kişi öld...
        Sakaryaspor, Marmara derbisinde Kocaelispor karşısında üstünlüğünü sürdürdü
        Sakaryaspor, Marmara derbisinde Kocaelispor karşısında üstünlüğünü sürdürdü
        Yılbaşının simgelerinden "kokina" çiçeğine ilgi arttı
        Yılbaşının simgelerinden "kokina" çiçeğine ilgi arttı
        Sakarya'da geleceğin aşçıları halk eğitim merkezinde yetişiyor
        Sakarya'da geleceğin aşçıları halk eğitim merkezinde yetişiyor
        Sakarya'da 38 kişiye istihdam sağladığı fabrikada 3 ülkeye ihracat yapıyor
        Sakarya'da 38 kişiye istihdam sağladığı fabrikada 3 ülkeye ihracat yapıyor
        Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde şehitler için dua edildi
        Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde şehitler için dua edildi