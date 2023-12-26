Sakarya'dan kısa kısa Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen "4 Mevsim Akyazı'da Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen "4 Mevsim Akyazı'da Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cengizhan Türkoğlu'nun "Pilavcı" fotoğrafı birinci, Hasan İçel'in "sabah ışıkları" fotoğrafı ikinci, Mürsel Tahtacı'nın "fındık patosu" fotoğrafı ise üçüncü oldu.

Mansiyon ödüllerini ise Hasan Zer'in "mısır kurutma", Hasan İçel'in "Gazi Süleymanpaşa Cami" ve Sare Kural’ın "sisler içinde" fotoğrafları kazandı.

Yarışmanın seçici kurulu, Ahmet Zeki Okur, Alattin Şenol, Ali Fuat Altın, İsmail Okur ve Belediye Başkanı Bilal Soykan'dan oluştu.

Seçici kurul tarafından ilk üçe giren ve mansiyon ödülü alan fotoğrafların yanı sıra 12 fotoğraf özel ödüle ve 30 fotoğraf da sergileme ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birinci 15 bin lira, ikinci 10 bin lira, üçüncü 7 bin 500 lira, mansiyon alanında seçilen fotoğraflar ise 2 bin 500 lira ödül kazandı.

Soykan, yarışmaya katılan tüm fotoğrafçılara teşekkür ederek, "Kazananları tebrik ediyorum. Akyazı'mızın her mevsim ayrı güzel olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu değerli fotoğrafları düzenleyeceğimiz ödül töreninde sergileyeceğiz. Tüm hemşerilerimizi bekleriz." ifadelerini kullandı.

- Karasu SGM öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Karasu Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri, 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü dolayısıyla hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için anma etkinliği düzenledi.

Resim sınıfı öğrencileri Filistinli çocuklar için resimler çizerken, ebru sınıfı öğrencileri ise Filistin bayrağı renklerinde ebru çalışması yaptı.

Tasarım sınıfı öğrencilerinin hazırladığı panoya, çocuklar hazırladıkları notları astı.

Mutfak atölyesi öğrencilerinin Filistin bayrağı renklerindeki kaymakları dağıtmasının ardından siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil balonlar uçuruldu.

- "Emanetçi" oyunu sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Sakarya Kent Konseyi Gençlik Tiyatrosu tarafından "Emanetçi" isimli oyun sahnelendi.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde Seçkin Bayramoğlu’nun yazdığı, yönettiği ve sahne aldığı gösteri, izleyiciler tarafından beğeni topladı.