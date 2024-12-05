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        Sakatlandığı kick boksu bırakıp karateye başlayan Feyza, milli formanın peşinde

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kick boksta sakatlandıktan sonra karateye başlayan 9 yaşındaki Feyza Cemre Atmaca, milli forma giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:35
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        Sakatlandığı kick boksu bırakıp karateye başlayan Feyza, milli formanın peşinde
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kick boksta sakatlandıktan sonra karateye başlayan 9 yaşındaki Feyza Cemre Atmaca, milli forma giyebilme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        J ve J Konuralp İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Feyza Cemre, katıldığı kick boks müsabakasında kolu kırıldığı için bir süre spordan uzak kaldı. İyileştikten sonra arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 1 yıl önce karateye başlayan Feyza, bu süreçte 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayı kazanmayı başardı.

        Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde hazırlıklarını sürdüren Feyza Cemre, İstanbul Başakşehir Spor Salonu'nda 13-15 Aralık'ta düzenlenecek 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda tatamiden birinci çıkıp milli sporcu olmayı hedefliyor.

        Atmaca, AA muhabirine, karate sporundan keyif aldığını belirterek, "Eğitimler çok güzel geçiyor, antrenörüm bize iyi eğitim veriyor. Milli sporcu olduktan sonra Türkiye Şampiyonası'nda derece yapıp Balkan ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanmayı hedefliyorum." diye konuştu.

        Antrenör Sezai Yolcuoğlu ise Feyza'nın ayak tekniklerinin çok iyi olduğunu anlatarak, "Kendisinden beklentimiz yüksek, hedefleri de büyük. Çocuk olmasına rağmen beklentisi dünya şampiyonu olmak, inşallah olur." dedi.

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        Galeri

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