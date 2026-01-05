Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Arifiye kesiminde durdurulan araçta bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda İ.T. (46), A.D. (43) ve B.Z.A'nın (26) içinde bulunan araç, otoyolun Arifiye gişelerinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 9 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1,40 gram sentetik uyuşturucu ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
