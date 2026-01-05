Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Arifiye kesiminde durdurulan araçta bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        05.01.2026 - 16:43
        Anadolu Otoyolu'nun Arifiye kesiminde durdurulan araçta bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda İ.T. (46), A.D. (43) ve B.Z.A'nın (26) içinde bulunan araç, otoyolun Arifiye gişelerinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 9 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1,40 gram sentetik uyuşturucu ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

