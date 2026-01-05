Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, 9 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 1,40 gram sentetik uyuşturucu ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.

Bu kapsamda İ.T. (46), A.D. (43) ve B.Z.A'nın (26) içinde bulunan araç, otoyolun Arifiye gişelerinde durduruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.