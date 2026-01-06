Habertürk
Habertürk
        Sakarya'da reklam direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Sakarya'da reklam direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 17:04 Güncelleme: 06.01.2026 - 17:04
        Sakarya'da reklam direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Sakarya istikametinde seyreden Y.E.İ. idaresindeki hafriyat yüklü tır, Fatih Caddesi mevkisinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle 10 metrelik reklam direği devrilirken tır sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

