Sakarya'da uyuşturucu etkisinde kazaya karıştıkları değerlendirilen 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen otomobil sürücüsü Z.A. (32) ile araçtaki V.B. (25) ve H.B. (29) gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolu Düzce istikametinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

