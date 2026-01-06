Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu etkisinde kazaya karıştıkları değerlendirilen 3 kişi yakalandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu etkisindeyken maddi hasarlı trafik kazasına karıştıkları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:41
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolu Düzce istikametinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen otomobil sürücüsü Z.A. (32) ile araçtaki V.B. (25) ve H.B. (29) gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

