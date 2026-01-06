Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, hastanedeki 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Giriş: 06.01.2026 - 13:51 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:51
        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, hastanedeki 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde 20 Aralık'ta E.E. idaresindeki 35 AVZ 002 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan 54 AJJ 015 plakalı motosikletin sürücüsü Savaş Güney Hasırcıoğlu'nun (23) tedavisi Karasu Devlet Hastanesinde devam etti.

        Hasırcıoğlu, müdahaleye rağmen 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

