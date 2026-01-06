Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, hastanedeki 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde 20 Aralık'ta E.E. idaresindeki 35 AVZ 002 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan 54 AJJ 015 plakalı motosikletin sürücüsü Savaş Güney Hasırcıoğlu'nun (23) tedavisi Karasu Devlet Hastanesinde devam etti.
Hasırcıoğlu, müdahaleye rağmen 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
