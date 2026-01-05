Habertürk
        Sakarya'da bir depoda 339 bin 100 makaron ele geçirildi

        Sakarya'da bir depoda 339 bin 100 makaron ele geçirildi

        Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 339 bin 100 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:37
        Sakarya'da bir depoda 339 bin 100 makaron ele geçirildi
        Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir depoda yapılan aramada 339 bin 100 dolu ve boş makaron ele geçirildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Erenler ilçesinde G.K'ye ait bir depoda arama yapıldı.

        Aramalarda 3 elektronik sigara sarma makinesi, 223 bin 800'ü boş, 115 bin 300'ü dolu toplam 339 bin 100 makaron ve 15 kilogram açık tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

