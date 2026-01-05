Sakarya 2025'i tarihinin en yüksek ikinci ihracatıyla kapattı

Sakarya geçen yılı, 5,9 milyar dolarla tarihinin en yüksek ikinci ihracat geliriyle kapattı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın 2025 Aralık döneminde, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1’lik artışla 504 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Altuğ, aralık ayında 25 ana sektörün 15'inde ihracatı önceki yılın aynı ayına kıyasla artırma başarısı gösterdiklerini, elektrik ve elektronik, mücevher, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün, deri ve deri mamulleri sektörlerinde ciddi yüzdesel artışların olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Sakarya iş dünyamız aralık ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 119 noktasına ihracat gerçekleştirdi. Özellikle 2024 Aralık ayını baz aldığımızda sıfır ihracat olan 16 ülkeye ihracat yaptık ve 50 ülkeye ihracatımızı arttırdık. Karasu ile Köstence limanında başlayan karşılıklı Ro-Ro seferleri ile Romanya'ya ihracatımız her ay artarak devam ediyor. Bunun yanında Fransa, İspanya, Çekya, Suudi Arabistan ve Mısır'a da ihracatımız hem yüzde hem de dolar bazında çok ciddi artışlar yaparak dikkat çekti. Aralık ayında 25 ülkeye yüzde 100 ve üzeri, 10 ülkeye de yüzde 50 ve üzeri ciddi artışlar kaydettik. Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam 50 noktaya ihracatımızı artırdık."

- "Büyümede itici güç tüketim değil ihracat olmalıdır"

Altuğ, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan kasım ayı dış ticaret verilerinde kentin kasım ayında ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 172 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İlk 10 ayda 1,5 milyar dolara yakın dış ticaret fazlası verdiklerini ve 11 aylık ortalamanın yüzde 144 olduğunu kaydeden Altuğ, "2025 toplamına baktığımızda ise Sakarya'mız geçtiğimiz yıla göre yüzde 6,1'lik azalışla 5,9 milyar dolarlık ihracat yaptı ve tarihinin en yüksek 2. ihracat performansıyla yılı kapattı. Rekoru ise 2024 yılında kırmıştık." ifadelerini kullandı.

Sakarya'nın 4 sektörde ilk 10, 12 sektörde ise ilk 20 ihracatçı il arasında yer aldığı bilgisini paylaşan Altuğ, Sakarya iş dünyasının 2025'te serbest bölgeler dahil olmak üzere dünyanın 155 ülkesine ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sakarya'nın 2025 yılında 2024'e kıyasla 82 ülkeye de ihracatını artırma başarısı gösterdiğine işaret eden Altuğ, "2025 yılı ihracatçımız için zorlu geçti. Pandemiden sonra ülkelerin ekonomide içe kapanma girişimlerinin devamı, özellikle ABD-Çin ile başlayıp globale sıçrayan devam eden gümrük vergisi restleşmeleri, ülkelerin birbirinden değişken enflasyon baskıları ve dövizdeki gidişatın ihracatçımıza olumsuz etkileri çok fazla. Türk sanayicisi bu kadar gerilim dolu bir senaryoda üretimini devam ettirmek kadar yeni yatırımlara da imkan vermekten geri durmadı. Sakarya'mız da öyle... Ülkemizin büyümede en büyük itici gücü tüketim değil ihracat olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.