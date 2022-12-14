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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Gaziantep'te saldırdığı sağlıkçılar hayatını kurtardı!
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Saldırdığı sağlıkçılar hayatını kurtardı!

Gaziantep'te, İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nde bir grup hasta yakını, serumu geç getirdiği gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Taşlı sopalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 3 sağlık personeli yaralanırken, bu sırada kalp krizi geçiren bir saldırgan, acil müdahale ile hayata döndürüldü. Şiddet anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberi: Gaziantep'te saldırdığı sağlıkçılar hayatını kurtardı!
DHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nde dün öğle saatlerinde, iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle dahiliye servisine geldi.

"YANIMIZA GEÇ GELDİN" SALDIRISI

DHA'da yer alan habere göre doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

5 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI

Hastane odasında başlayıp koridorda devam eden kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Bozkurt yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

KALP KRİZİ GEÇİREN SALDIRGAN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Olay sırasında kavga eden gruptan Hasan B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nin doktorları yaptı.

DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILDI

Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.´nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

3 sağlık ve 2 güvenlik görevlisinin darp edilme anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğramaları ve bir kişinin çantasındaki taşı çıkarıp fırlatması yer aldı.

"BU SALDIRI BİZİ DERİNDEN YARALADI"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, yapılan saldırının tüm sağlık camiasına yapıldığını ve kendilerini derinden yaraladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi´nin İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nde bir hasta ve yakınları sağlık personellerimize saldırı gerçekleştirdi. Kadın bir hasta dahiliye polikliniğinde ayaktan sağlık hizmetini alıyor. Doktorumuz kendisine bulantısı nedeniyle serum öneriyor. Acildeki gözlem odasına serum takılmak üzere gelen hasta diğer hemşirelerimizin bebek bir hastaya serum taktığı sırada, 'Benim serumun nerede kaldı?' diyor. Hemşire hanımımıza darp girişiminde bulunuyor. Yanındaki 15 yaşında bir çocuk da hemşirenin sırtına yumrukla vuruyor. Sonra 23-24 yaşlarındaki yakınları da içeriye giriyor. Oradaki tıbbi sekreterimiz, gözlüklü bir arkadaşımız, gözlüğünü parçalıyorlar ve gözünde travma oluşuyor. Dışardan gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar o taşlarla geliyorlar. O sırada bir radyoloji teknikerimiz de orada. Onun da kafasına vuruyorlar. Kafatasında kırık mevcut şu anda. 2 güvenlik görevlimiz ise ayırmak için geliyor. Bir tanesinin kafasında yine kesi oluşuyor taş nedeniyle. Diğer güvenlik görevlimizin de kulağına vuruyorlar, kulağında ödem meydan geliyor."

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