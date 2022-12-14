Saldırdığı sağlıkçılar hayatını kurtardı!

DHA'da yer alan habere göre doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede altına alındı. Bu sırada bir bebeğe serum hazırlayan hemşire Zelihanur Bozkurt, bir süre sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

"BU SALDIRI BİZİ DERİNDEN YARALADI"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, yapılan saldırının tüm sağlık camiasına yapıldığını ve kendilerini derinden yaraladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi´nin İnayet Topçuoğlu Hastanesi´nde bir hasta ve yakınları sağlık personellerimize saldırı gerçekleştirdi. Kadın bir hasta dahiliye polikliniğinde ayaktan sağlık hizmetini alıyor. Doktorumuz kendisine bulantısı nedeniyle serum öneriyor. Acildeki gözlem odasına serum takılmak üzere gelen hasta diğer hemşirelerimizin bebek bir hastaya serum taktığı sırada, 'Benim serumun nerede kaldı?' diyor. Hemşire hanımımıza darp girişiminde bulunuyor. Yanındaki 15 yaşında bir çocuk da hemşirenin sırtına yumrukla vuruyor. Sonra 23-24 yaşlarındaki yakınları da içeriye giriyor. Oradaki tıbbi sekreterimiz, gözlüklü bir arkadaşımız, gözlüğünü parçalıyorlar ve gözünde travma oluşuyor. Dışardan gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar o taşlarla geliyorlar. O sırada bir radyoloji teknikerimiz de orada. Onun da kafasına vuruyorlar. Kafatasında kırık mevcut şu anda. 2 güvenlik görevlimiz ise ayırmak için geliyor. Bir tanesinin kafasında yine kesi oluşuyor taş nedeniyle. Diğer güvenlik görevlimizin de kulağına vuruyorlar, kulağında ödem meydan geliyor."