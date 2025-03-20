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        Haberler Dünya Şam ile SDG arasında ilk görüşme sonuçlandı: ABD sürece dahil oluyor | Dış Haberler

        Şam ile SDG arasında ilk görüşme sonuçlandı: ABD sürece dahil oluyor

        Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasında ilk resmi görüşme turu, Haseke'nin güneyindeki Şeddadi'de bulunan ABD askeri üssünde tamamlandı. Görüşmelere, Suriye hükümeti adına eski Deyrizor Valisi Hüseyin Selame, SDG adına ise genel komutan Mazlum Abdi başkanlık etti. Toplantının üç oturumdan oluştuğu, son oturumun ise yalnızca ABD'li yetkililer ve Suriye hükümet heyeti arasında gerçekleştiği bildirildi. Çetiner Çetin'in haberi.

        Giriş: 20.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:58
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        Şam ile SDG arasındaki sürece ABD dahil oluyor
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        Sahadaki kaynaklara göre, Amerikan tarafı görüşmeler sırasında Suriye’de barış sürecine yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti ve Suriye hükümetiyle yakın iş birliği içinde olacaklarını vurguladı. Ayrıca SDG’nin Şam yönetimiyle ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

        Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği kaydedilirken, Suriye hükümet heyeti toplantıların ardından Haseke’den ayrıldı.

        SDG’ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mazlum Abdi’nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şera tarafından oluşturulan komiteyi kabul ettiğini duyurdu.

        Görüşmelere, Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) liderlerinden Rohilat Afrin ile Suriye hükümet heyetinden Hüseyin Selame de katıldı. Taraflar, ortak komitelerin çalışma mekanizmasını tartışırken, bu komitelerin Nisan başında faaliyete geçmesi planlandı.

        Sahadaki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede anayasal süreç, hiçbir Suriyeli unsurun dışlanmaması gerekliliği ve ulusal birlik konuları ele alındı. Ayrıca taraflar, tam kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının siyasi çözüm açısından kritik olduğu konusunda mutabakata vardı.

        Bu görüşmeler, 10 Mart’ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şera ile Mazlum Abdi arasında imzalanan tarihi anlaşmanın ardından gerçekleşti.

        Anlaşmaya göre, SDG güçleri Suriye devlet kurumlarına entegre edilecek, böylece ülkenin toprak bütünlüğü korunarak bölünme girişimlerine karşı ortak hareket edilecek.

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