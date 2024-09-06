Şampiyon Golbol Kadın Milli Takımı yurda döndü
Üst üste 3'üncü kez Paralimpik Oyunları şampiyonu olan Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye'ye döndü. Kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık karşılarken şampiyonlar açıklamalarda bulundu
Fransa'nın başkenti Paris'te süren Paralimpik Oyunları'nda üst üste 3'üncü kez şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye'ye döndü.
Kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık karşıladı.
Karşılamanın ardından şampiyonlar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYONUZ
Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın finalinde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı.
South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında, son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye, unvanını korumak için İsrail karşısına çıktı. İlk yarıyı 7-2 önde tamamlayan Türkiye, maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi oldu. Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular, Türk spor tarihine geçti. Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu.
Milli takıma altın madalyayı getiren başantrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altunoluk, Fatma Gül Güler, Reyhan Yılmaz, Şeydanur Kaplan, Sevtap Altunoluk ve Berfin Altın yer aldı.
REKOR KIRILDI! 19 MADALYA
Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı ise 19'a yükseldi. Tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını geçiren Türkiye'nin, 8 Eylül'de sona erecek oyunlarda şu ana kadar 3 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalyası bulunuyor.
Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunların bitmesine daha 3 gün kala 19 madalyaya ulaştı ve Tokyo 2020'deki madalya sayısını (15) geçti.