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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi yarı finali: PSG- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSG- Arsenal muhtemel 11

        Şampiyonlar Ligi yarı finali: PSG- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında PSG, Arsenal'i konuk edecek. Her türlü beraberlik ve galibiyette PSG finale yükselirken, İngiliz ekibinin tur atlaması için en az 2 farkla galip gelmesi gerekiyor. Arsenal'in 1 farklı kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Hatırlanacağı üzere Emirates Stadium'da oynanan ilk karşılaşma 1-0 PSG'nin üstünlüğüyle sona ermişti. Rövanş saatinin yaklaşmasıyla mücadelenin detayları ve muhtemel 11'leri araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, PSG- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 10:17 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:17
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        PSG-Arsenal maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 1-0'ın rövanşında karşı karşıya gelecek iki takım final bileti için sahaya çıkıyor. PSG ev sahibi avantajını kullanıp taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Kritik mücadeleye kısa bir süre kala, PSG-Arsenal karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "PSG-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

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        PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        PSG - Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 7 Mayıs Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        PSG- ARSENAL CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

        3

        PSG-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan mücadele, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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        PSG MUHTEMEL 11

        Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

        5

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli

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