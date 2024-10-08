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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da üreticiye 1.7 milyon çilek fidesi | Son dakika haberleri

        Samsun Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 681 bin çilek fidesi dağıttı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların ekonomik gelirini artırmak için üreticilere 1 milyon 681 bin 800 çilek fidesi dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından bu projelere ve desteklere çok önem veriyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:00 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:00
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        Samsun'da üreticiye 1.7 milyon çilek fidesi
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki vatandaşların ekonomik gelirini artırmak için üreticilere 1 milyon 681 bin 800 çilek fidesi dağıttı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, fide dağıtımına ilişkin yaptığı açıklamada, kente kırsal kalkınmasının sağlanması amacıyla üreticilerin desteklendiğini belirtti. Bu kapsamda Alaçam, Atakum, Bafra, Canik ve Kavak gibi ilçelerde toplam 1 milyon 681 bin 800 çilek fidesi dağıttıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

        "ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

        "Bu desteklerin 90 bini Kavak ilçesine dağıtılarak, ilçedeki çilek üretimine teşvik artırıldı. Böylece belediye destekleriyle tarımsal faaliyetlerde verimi yüksek olan Kavak ilçesi, önemli gelişim sürecine girdi. Çilek fidesi desteğinin yanı sıra çeşitli tarım ürünlerinde fide ve fidan ile ekipman temini gibi birçok konuda üreticilerin yanında olan belediyemiz, son 4 yılda Kavak'ta bin 750 üreticiye 820 bin tıbbi aromatik bitki fidesi ve 16 bin 300 kilogram yem bitkisi desteği sundu. Küçük aile işletmelerinin üretim ve gelirlerini artırmayı, kırsalda ise kadın istihdamını desteklemeyi ve bitkisel üretimin çeşitlendirilmesini amaçlıyoruz."

        "YEREL EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYORLAR"

        Tarım sektöründe sağlanan desteklerin sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığına dikkati çeken Doğan, "Şehrimiz, birbirinden farklı ürünlerin yetiştirilebildiği çok önemli bir tarım kentidir. Hemşehrilerimiz şehrimizdeki imkanlardan kolaylıkla faydalansın diye onlara çeşitli tarımsal destekler sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler ve uygulamalarla şehrimizde tarıma teşviki artırıyoruz. Üreticilerimiz, sağlanan fidelerle birlikte daha fazla ürün elde ederek gelirlerini artırma fırsatı da buluyor, böylece yerel ekonominin güçlenmesine katkıda bulunuyorlar. Tarım sektörünün sürdürülebilirliği açısından bu projelere ve desteklere çok önem veriyoruz. Üreticimizin, çiftçimizin, hemşehrilerimizin daima yanındayız" dedi

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