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        Samsun'da 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde camları karton yapıştırılarak kapatılan 3 katlı apartmana operasyon düzenleyen polis, 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirdi, olayla ilgili Ç.A. ve R.A. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:05
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        Samsun'da 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi
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        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde camları karton yapıştırılarak kapatılan 3 katlı apartmana operasyon düzenleyen polis, 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirdi, olayla ilgili Ç.A. ve R.A. gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi´nde camlarına karton yapıştırılan 3 katlı apartman, şüphe üzerine takibe alındı. Yapılan takipte apartmana Ç.A. ve R.A.´nın girip çıktığı görüldü. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 47 bin 400 doldurulmuş makaron, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 otomatik sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirdi. Ç.A. ve R.A. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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