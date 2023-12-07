Samsun'da 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi SAMSUN´unİlkadım ilçesinde camları karton yapıştırılarak kapatılan 3 katlı apartmana operasyon düzenleyen polis, 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirdi, olayla ilgili Ç.A. ve R.A. gözaltına alındı.

SAMSUN´unİlkadım ilçesinde camları karton yapıştırılarak kapatılan 3 katlı apartmana operasyon düzenleyen polis, 47 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirdi, olayla ilgili Ç.A. ve R.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi´nde camlarına karton yapıştırılan 3 katlı apartman, şüphe üzerine takibe alındı. Yapılan takipte apartmana Ç.A. ve R.A.´nın girip çıktığı görüldü. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 47 bin 400 doldurulmuş makaron, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 otomatik sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirdi. Ç.A. ve R.A. gözaltına alındı.