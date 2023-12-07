32 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, sahte kimlikle yakalandı

SAMSUN´unAtakum ilçesinde `kasten öldürme´ suçundan 32 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.S. (31), uygulama noktasında sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde Samsun- Sinop kara yolunda uygulama yaparken şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kendini sahte kimlikle Muharrem Ö. olarak tanıtan kişinin GBT kontrolünde aranması olmadığı görüldü. Şüpheli hareketler sergileyen şüphelinin sistemde fotoğraf kontrolü yapıldı. Fotoğraftaki kişiyle uyuşmayınca şüpheli, emniyete götürüldü.

Detaylı kimlik tespiti ve yüz tanıma sistemi üzerinden yapılan incelemelerde şüphelinin F.S. olduğu ve `yağma´, `6136 sayılı kanuna muhalefet´, `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´, `uyuşturucu madde kullanmak´, `kasten yaralama´ ve basit yaralama´ suçlarından 24 ayrı suç kaydı olduğu, `kasten öldürme´ suçundan da 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapisle arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan F.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.