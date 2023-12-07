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        Havza'da yöresel ürünler tesisinin protokolü imzalandı

        Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Havza Belediyesi arasında Havza Yöresel Ürünler Üretim Tesisi Projesi protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:31 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:06
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        Havza'da yöresel ürünler tesisinin protokolü imzalandı
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        Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Havza Belediyesi arasında Havza Yöresel Ürünler Üretim Tesisi Projesi protokolü imzalandı.

        Protokol töreni öncesi DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir projenin faydalanıcısı olan İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi'ni ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Nihal Baştuğ, Kooperatif Kurucusu Şerife Acar Döndür ve kooperatif üyesi kadınlarla bir araya geldi.

        Ziyaretin ardından Havza Belediye Meclis Salonu'nda protokol imza törenine geçildi.

        DOKAP Başkanı Hakan Gültekin imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek, "Bölgemizin kalkınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi'mizin desteklenmesi amacı ile hazırlanan ve Havza'da üretime katılan kadınlarımızın gücüne güç katmaktan dolayı mutluyuz." dedi.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise kadının istihdama ve üretime katılmasının önemine işaret ederek, "Havza'da istihdamın artması için farklı alanlarda projeler geliştirilmekte. Havza Belediyesi olarak bizler de bu projelerin içindeyiz. Kadınlarımızın üretime ve istihdama dahil olması önemli bir konu. Havza Belediyesi ve aynı zamanda başkanı olduğum Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaktayız. Kadın ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlüdür. Havza Belediyesi olarak kendi ayağının üzerinde duran, üretenin her zaman yanındayız. Ayrıca DOKAP tarafından ilçemizde önemli projelerimize destek verildi. DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin ve ekibine teşekkür ederim. Projemizin ilçemizde üreten kadın istihdamına katkıda bulunmasını ve hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Havza Belediyesi tarafından Havza YEG işbirliği ile Örgütlü Tarımsal ve Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlanmasının Desteklenmesi Programı kapsamında hazırlanan 615 bin lira bütçeli ve İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifine ekipman desteği sağlayacak olan Havza Yöresel Ürünler Üretim Tesisi Projesi protokolü DOKAP Başkanı Gültekin ve Havza Belediye Başkanı Özdemir tarafından imzalandı.

        İmza töreni sonrası Havza Belediye Başkanı Özdemir, DOKAP Başkanı Gültekin'i bir süre makamında ağırlayarak hediye takdim etti.

        Gültekin, Özdemir ve beraberindekiler Havza Ziraat Odasını ve 1 milyon 500 bin liraya maliyet ile DOKAP destekli Danelik Mısır Kurutma Tesisi Kurulması Projesi kapsamında kurulan Danelik Mısır Kurutma Tesisi'ni ziyaret ederek Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç'ten bilgiler aldılar.

        Havza Ziraat Odası Başkanı Genç, Gültekin'e odaya vermiş oldukları desteklerden ötürü çiftçiler adına teşekkür etti.

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