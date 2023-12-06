Samsun'da gezici kan bağış aracıyla bağış alınıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Kızılay tarafından 2 gün sürecek kan bağışı çalışması başladı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı aracıyla bağış kabul ediyor.

Türk Kızılay Samsun Temsilciliği, bağış çalışması sonucunda ilk günde 39 ünite kan bağışı aldı.

Kampanyanın yarın 18.30'a kadar süreceği öğrenildi.

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