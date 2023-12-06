Kıbrıs gazilerinden Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret

Samsun'un Bafra ilçesinde Kıbrıs gazileri, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin ile gaziler Şükrü Ertaş, Ali Şimşek ve Sebahattin Liman, Bafra Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Aziz Ayaz ile Bafra Cezaevi Komutanı Üsteğmen Murat Uyar'ı ziyaret etti.

Şahin, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler olarak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiklerini anlatarak, "Ziyaretimizde askerlik yaptığımız günlere gittik. Anılarımızı paylaştık. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü ordusunun personelini yerinde her daim hazırda görmek bizleri fazlası ile onurlandırdı." dedi.

Üsteğmen Uyar ile Teğmen Ayaz da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.