Havza'da kalifiye ara eleman ihtiyacına yönelik projenin değerlendirme toplantısı yapıldı

Havza ilçesinde Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ortaklığında, Havza Organize Sanayi Bölgesindeki iştirakçi firmaların iş birliği ile hazırlanan, Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç duyulacak ara elemanların yetiştirilmesini hedefleyen projenin değerlendirme toplantısı Havza Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamındaki toplantıda son aşamasına gelinen Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, projeden ilk etapta 200 kişinin faydalanmasını hedeflediklerini ve proje bütçesinin yaklaşık 9 milyon 295 bin lira olduğunu belirterek, "İnşallah bölgede kalifiye eleman ihtiyacını bu proje ile karşılayacağız. Sanayi ve eğitim ayağını bir araya getirdiğimizde ilçemiz ve bölgemiz daha hızlı bir şekilde kalkınacak." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, projenin eğitimin dışında kalmış ve herhangi bir mesleği olmadığı için istihdam edilme şansını yakalayamamış 15-29 yaş arası genç erkek ve kadınların meslek sahibi olmasını hedeflediğini belirtti.

Ertuğ, "Proje ile Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul binası atölyeleri içinde kurulacak olan Nitelikli Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi bünyesinde teknolojik olarak üst düzeyde bir atölye kurarak yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını karşılamayı planlamaktayız." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir ise Havza OSB'de firmaların yatırımlarını tamamlaması ile nitelikli işgücü ihtiyacının her geçen gün arttığına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Havza OSB’de alan genişleme çalışmaları tamamlandığında daha fazla yatırımcı bölgemize gelecek ve iş gücü ihtiyacı artacak. Bunun için şimdiden gerekli hazırlıkları yapmanın gayretindeyiz. Halkımıza ve ilçemize değer katacak bu ve benzeri projelerimizin hayata geçirilmesi için kalkınma ajansları ve diğer kurumlarımız ile her zaman işbirliğinde olacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuz kapsamında Havza ekonomiye ve istihdama katkısı ile ülkemizin yükselen değeri olacak."

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise kuruluş amaçları doğrultusunda çalıştıklarını ve bölgenin kalkınmasının öncelikleri olduğunu belirtti.

Toplantıda, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akif Bilen, okul idarecileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Görevlisi Seyit Ahmet Dikmen katıldı.