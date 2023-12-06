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        Samsun'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 09:25
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        Samsun'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Vezirköprü'den Havza'ya giden Süleyman Akyüz (37) idaresindeki 57 ABS 620 plakalı otomobil, Güvenbeli mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        Takla atan otomobil yol kenarındaki beton duvara çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekibinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralı sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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