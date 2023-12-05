Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0

STAT:19Mayıs

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Samet Özkul, Adat İlhan

SAMSUNSPOR: Szumski - Bola (Dk. 85 Enes Albak), Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Tait, Fofana (Dk. 76 Haluk Mustafa Tan), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 72 Muhammet Ali Özbaskıcı), Ercan Kara (Dk. 72 Berhan Deniz)

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR: Uğur Köprülü - Emir Can Çelik, Anıl Arıcıoğlu, Arda Karademir (Dk. 80 Muhammed Emir Özbilen), Doğukan Subaşı, Furkan Şan, Kadir Enes Kıra, Burak Evren (Dk. 73 Yücel Yıldırım), Artun Kütükçü (Dk. 69 Berk Kal), İsmail Can Fidan (Dk. 61 Abdulkadir Sönmez), Batuhan Yılmaz (Dk. 80 Mehmet Batuhan Telsiz)

GOLLER: Dk. 23 Ercan Kara, Dk. 61 Fofana, Dk. 85 Berhan Deniz (Samsunspor)

SARI KART: Yücel Yıldırım (Tokat Belediye Plevnespor)

Samsunspor, Türkiye Kupası 4´üncü Eleme Turu´nda sahasında Tokat Belediye Plevnespor´u 3-0 mağlup etti.

4´üncü dakikada ceza alanı dışında pası alan Ercan Kara´nın kaleye çektiği şutu kaleci Uğur Köprülü kornere çıkarttı.

16´ncı dakikada Samsunspor´da Bola, sol kanattan taşıdığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Penaltı çizgisi üzerinde Muhammed Gümüşkaya'ya verdiği pas sonrası bu oyuncunun şutunda kaleci Uğur Köprülü topu rahat bir şekilde kontrol etti.

23´üncü dakikada Samsunspor´da Soner Aydoğdu´nun kullandığı köşe vuruşunda Schindler ön direkte kafayı vurdu. Kale alanı önünde Van Drongelen´in dokunuşu sonrasında topu önünde bulan Ercan Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29´uncu dakikada Schindler´in sağ çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Soner Aydoğdu´nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

32´nci dakikada Samsunspor´un sol kanattan geliştirdiği hücumda Soner Aydoğdu'nun pasıyla buluşan Fofana´nın şutunda top kaleci Uğur Köprülü'den geri geldi. Ardından defans topu taça gönderdi.

33´üncü dakikada sol kanattan Bola´nın pasıyla buluşan Muhammed´ Gümüşkaya'nın vuruşunda kaleci Uğur Köprülü topu son anda kurtardı.

40´ıncı dakikada Tokat Belediye Plevnespor´un geliştirdiği atakta Furkan Şan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Van Drongelen´in kafa ile uzaklaştırmak istediği top, Arda Karademir'e çarparak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56´ncı dakikada konuk takımdan İsmail Can Fidan'ın ara pası ile ceza sahasına sağ çaprazdan giren Burak Evren, kaleci Szumski´nin önde olduğunu görünce topun dibine girerek uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

61´inci dakikada Ercan Kara´nın ceza sahası sağ çaprazında yerden gönderdiği topla buluşan Fofana´nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

74´üncü dakikada Muhammet Ali´nin pasıyla buluşan Schindler´in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu kaleci Uğur Köprülü son anda kurtardı.

85´inci dakikada Samsunspor´un geliştirdiği atakta Soner Aydoğdu´nun pasıyla buluşan Berhan Deniz´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

90´ıncı dakikada Samsunspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu´nun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı ve Türkiye Kupası´nda 5´inci tura yükseldi.

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR

2023-12-05 21:12:21