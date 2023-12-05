Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Somalili üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü

        SAMSUN'da,Somali uyruklu üniversite öğrencisi Said Abdinnasır Jaman (26) evde ölü bulundu. Jama'nın cansız bedeni, ölümün şüpheli bulunması nedeniyle  otopsi için morga götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:28 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Somalili üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da,Somali uyruklu üniversite öğrencisi Said Abdinnasır Jaman (26) evde ölü bulundu. Jama'nın cansız bedeni, ölümün şüpheli bulunması nedeniyle  otopsi için morga götürüldü.

        Olay, dün, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Said Abdinnasır Jama'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giden polis, Somali uyruklu Jama'nın salondaki koltukla cansız bedeni ile karşılaştı. Adli tabibin 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirmesi üzerine, Jama'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        Dur ihtarında uymayan araçta bomba arandı!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Samsun Ticaret Borsası
        Samsun Ticaret Borsası
        Kazada ölen baba- oğul toprağa verildi
        Kazada ölen baba- oğul toprağa verildi
        Havza Belediye Başkanı Özdemir okullarda incelemede bulundu
        Havza Belediye Başkanı Özdemir okullarda incelemede bulundu
        Samsun'un sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projenin ismini vata...
        Samsun'un sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacak projenin ismini vata...
        Çarşamba'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaralandı
        Çarşamba'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk yaralandı
        Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı