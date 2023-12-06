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        Samsun'da tramvay durağındaki aydınlatma lambalarını çalan kişi yakalandı

        Samsun'da tramvay durağından sensörlü lamba hırsızlığı yapan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:20
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        Samsun'da tramvay durağındaki aydınlatma lambalarını çalan kişi yakalandı
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        Samsun'da tramvay durağından sensörlü lamba hırsızlığı yapan kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce Samulaş Gar tramvay durağından aydınlatmalarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Çalışma sonucu şüpheli B.T. (66) çaldığı aydınlatmalarla birlikte yakalandı.

        Hırsızlığa konu 4 sensörlü lamba firma yetkilisine teslim edildi.

        Gözaltına alınan B.T. işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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