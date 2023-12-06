Samsun'da tramvay durağındaki aydınlatma lambalarını çalan kişi yakalandı
Samsun'da tramvay durağından sensörlü lamba hırsızlığı yapan kişi yakalandı.
Samsun'da tramvay durağından sensörlü lamba hırsızlığı yapan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce Samulaş Gar tramvay durağından aydınlatmalarının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu şüpheli B.T. (66) çaldığı aydınlatmalarla birlikte yakalandı.
Hırsızlığa konu 4 sensörlü lamba firma yetkilisine teslim edildi.
Gözaltına alınan B.T. işlemleri için emniyete götürüldü.
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