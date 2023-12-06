Samsun'da 4 ilin UMKE araçları tanıtıldı

Samsun'da, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Ordu, Amasya, Samsun ve Çorum Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri, araç tanıtımı için kortej düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan 30 UMKE aracı, 100. Yıl Bulvarı, 19 Mayıs Bulvarı, İstiklal Caddesi, Lise Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahlarından geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Etkinlikte sağlık hizmet araçları vatandaşlara tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras yaptığı açıklamada, acil sağlık hizmetlerinde çok güçlü bir noktaya ulaştıklarını söyledi.

Zorlu kış şartlarında paletli ambulans, kara ambulansının gidemediği noktalar için helikopter ambulansı, obez veya yoğun bakım ambulansı, coğrafi şartlara göre 4x2, 4x4 ambulanslarının bulunduğunu aktaran Uras, şöyle devam etti:

"Son 5 yılda ambulans ekipleri olarak 600 binin üzerinde vakaya ulaştık. Yaklaşık 4 dakikada bir vakaya ulaşıyoruz. Ambulans hizmetlerinde yaşadığımız bazı sorunlar var. Bunların en başında trafikte yaşadığımız sorundur. Özellikle bizim için ambulanslarımıza geçiş önceliği verilmesinde 'Fermuar Sistemi' çok önemli. Trafikte sağ şeritteki araçların sağa, sol şeritteki araçların sola kayarak ortada ambulansın geçişine yer açmaları anlamına gelen fermuar sisteminin, trafikte seyreden tüm vatandaşlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını istiyoruz."

Uras, UMKE ekiplerinin hem bölgede hem ülke genelinde önemli görevler üstlendiğine işaret ederek, "Samsun UMKE, koordinatör il olarak görev alıyor ve 296 kişilik kendi ekibiyle, kendisine bağlı Amasya, Ordu ve Çorum illeriyle beraber toplam 720 kişilik bir gönüllü UMKE ekibini koordine ediyor. Bu ekiplerimiz her türlü doğal afette dakikalar içinde yola çıkarak, saatler içinde belki de ülkenin bir diğer ucundaki acı tablolara merhem olmak için zamanla yarışıyor." ifadelerini kullandı.

Acil sağlık hizmetleri kapsamında 52 istasyon, 780 personel ve 78 ambulans ile hizmet verdiklerini anlatan Uras, "Samsun'un 296 UMKE personeli var. Bu etkinlikte ise ambulanslarımızla Samsun içinde bir geçiş gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ilgisini çekmek istedik." diye konuştu.